Salut retira un lot de La Casera per la presència de vidres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut va ser informat, a través del sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF), d’una alerta sanitària relacionada amb la possible presència de fragments de vidre al lot 1041324200 del producte Tinto de Verano Limón 0,0% de la marca La Casera, procedent d’Espanya, amb data de caducitat 18/07/2025.

L’alerta sanitària la va donar la mateixa empresa per garantir que no es posin a disposició de la població aliments no segurs. I com a mesura de precaució, el ministeri va requerir als establiments del Principat la retirada immediata d’aquest lot. A més, es va recomanar a totes les persones que van adquirir aquest lot del producte anteriorment esmentat que s’abstinguin de consumir-lo i el retornin al punt de venda per al seu reemborsament o substitució. Aquest consell afecta exclusivament el lot i la referència indicats.