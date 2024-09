S'esgoten en temps rècord les inscripcions als cursos de català

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Allau de sol·licituds als cursos de català que han esgotat en temps rècord les places. Avui al matí s'obria el termini per presentar inscripcions –de fet, les dates donaven una setmana de marge des d'avui fins el dimarts vinent– al portal web de política lingüística del Govern, però no ha calgut més d'un parell d'hores per col·lapsar les peticions. De fet, al curs més bàsic, l'A1, aquestes s'han exhaurit en una hora dins d'una oferta total de 12 cursos. En sentit global, la línia ha estat similar entre els altres cursos i dels prop més de 40 que obrien les sol·licituds avui, tres de cada quatre ja marquen, a hores d'ara, la llista d'espera.

Cal recordar que la majoria d'aquests cursos eren presencials, tot i que Govern va facilitar una altra via de cara als virtuals, els quals es feien els dels nivells A1, A2 i B1 a partir de les 12 hores per Instagram a través del compte @aprencatalaandorra. Els únics cursos de B2 i C1 s'han fet per la mateixa via dels presencials, i també han exhaurit les places.