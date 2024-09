Mitjans espanyols informen erròniament de l'empresonament de Sergio Fuentes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mitjans espanyols han informat erròniament de l'empresonament i posterior llibertat de Sergio Fuentes, conegut com el rei d'OnlyFans, per un cas de corrupció de menors amb gravacions de contingut sexual per difondre'l per aquesta plataforma, una notícia que ha recollit l'edició digital del Diari i que ja ha retirat. Fonts policials d'Andorra han informat, al seu torn, que la investigació que es va dur a terme després de l'aparició de Fuentes en un programa de la cadena la Sexta no va trobar indicis de delicte i que, per tant, no es va arribar a judicialitzar.