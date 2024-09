El ministeri de Salut busca fer més accessibles i àgils les visites mèdiques telemàtiques

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les consultes mèdiques no presencials han caigut en picat. Les xifres de visites reemborsades per la CASS són pràcticament testimonials i el Col·legi de Metges ho atribueix a un sistema fallit per feixuc –especialment per a les persones menys hàbils amb la tecnologia– i pels problemes tècnics que té. El ministeri de Salut admet la problemàtica derivada del primer factor, però assegura que no té constància de cap problema tècnic. Per solucionar les dificultats derivades de la complexitat del circuit assegura que es treballa per fer-lo més accessible i àgil. El sistema funciona des de l’aplicació de la història clínica compartida, el metge l’activa, el pacient rep un SMS que ha de clicar per posar en marxa la videotrucada; el darrer pas és que al pacient se’l deriva a una plataforma de pagament per reemborsar la consulta. Els facultatius apunten que és massa complex especialment per a gent gran, a banda que deixa a fora qualsevol que no tingui un smartphone.