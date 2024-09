L’IPC avançat de l’agost baixa fins al 2,1%

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El departament d’Estadística d’Andorra ha publicat l’indicador avançat de l’índex de preus de consum (IPC) corresponent al mes d’agost, que estima una variació interanual del 2,1%. Aquest càlcul preliminar suggereix una disminució notable de nou dècimes respecte a la taxa del mes de juliol, que es va situar en un 3%.

La disminució en la inflació prevista respon, principalment, a la moderació en els preus dels sectors de transports; habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, i aliments i begudes no alcohòliques. Aquests sectors han experimentat una evolució a la baixa que ha influït directament en l’estimació general de l’IPC.

Aquesta tendència no és única d’Andorra, ja que els països veïns també han registrat previsions similars. A Espanya, l’IPC avançat per al mes d’agost és del 2,2%, sis dècimes per sota del valor registrat al juliol. A França, l’indicador apunta un 1,9%, amb una reducció de quatre dècimes respecte al mes anterior.

Cal destacar que l’indicador avançat de l’IPC és una estimació que proporciona una visió anticipada de l’evolució dels preus, però pot variar quan es publiqui el valor definitiu els propers dies. Tanmateix, les dades actuals indiquen una desacceleració de la inflació en línia amb les tendències observades en altres països europeus, marcant un possible alleujament en la pressió dels preus per als consumidors andorrans.

El comportament de la inflació a Andorra durant el mes de juliol passat ha mostrat una tendència de moderació, amb una variació interanual de l’índex de preus de consum situada en el 3%. Aquesta xifra, tot i ser significativa, es troba per sota de la mitjana europea, que ha experimentat un augment més pronunciat dels preus en diversos països que són membres de la Unió Europea.

Segons les dades recollides, la inflació mitjana a la zona euro durant el juliol passat es va situar prop del 4,2%, reflectint les pressions inflacionistes persistents en sectors clau com ara l’energia i els aliments. En contrast, Andorra ha aconseguit mantenir un nivell d’inflació relativament més controlat, malgrat les fluctuacions en els preus de l’energia i altres productes bàsics que han impactat tant el país com la resta del continent. La moderació de l’IPC a Andorra es pot atribuir a l’estructura econòmica del país, més orientada cap al sector terciari i amb un menor pes de la indústria que en altres nacions europees.