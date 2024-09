Karaban espera poder arribar als 50.000 euros en la recta final del projecte solidari

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte solidari Karaban està a 1.000 quilòmetres de la seva finalització a Kènia, on els membres Elena Milà i David Vilanova esperen poder arribar a recaptar 50.000 euros per l'ONG Kings and Queens of Kibera, on ajuden a nens dels suburbis de Nairobi. "Ara superem els 30.000 euros. Per poder donar suport als 22 nens i nenes que estan interns a l'ONG, hem d'aconseguir la meta fixada, ja que el cost anual per nen és de 1.000 euros" ha mencionat Vilanova, afegint que des de l'organització es fa un acompanyament perquè els infants puguin tenir una vida digna. Així doncs, després de pedalar 11.000 dels 12.000 quilòmetres establits, els ciclistes fan una crida a tota la gent que vulgui col·laborar en el projecte. "Hem arrancat a vendre fotografies solidàries del pas de Karaban per l'Àfrica amb un estudi fotogràfic a Barcelona; al museu Bici Lab hi ha un estand amb marxandatge de Karaban; i continuem patrocinis i donacions particulars, per exemple, dels darrers 500 quilòmetres", ha puntualitzat Milà.