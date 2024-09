Hongria continua frenant l'oficialitat del català a Europa

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'oficialitat del català a la Unió Europea no forma part dels punts que aquest dimarts es debaten en el primer consell informal d'Afers Generals que se celebra a Budapest sota la presidència hongaresa. Segons l'ACN, l'exclusió d'aquest punt respon a la decisió d'Hongria, que durant aquest semestre és el país que determina l'agenda de les reunions. En la reunió, a més, no hi és present cap comissari de la Comissió Europea, que manté el boicot en les reunions informals pels recents apropaments de Viktor Orbán amb Vladímir Putin.

Segons l'agenda pública de la presidència hongaresa, en el Consell d'Afers Generals informal d'aquest dimarts només s'aborden qüestions vinculades amb el reforç de la competitivitat i el respecte a l'estat de dret. Dins l'apartat de la competitivitat, el govern hongarès també ha introduït un debat sobre el repte demogràfic, però no es fa cap menció al català, al gallec i a l'euskera.

D'aquesta manera, Hongria referma la postura que ja va manifestar el juny passat, poques setmanes abans de prendre el relleu a Bèlgica al capdavant del Consell de la UE. En una trobada amb periodistes celebrada a Brussel·les, l'ambaixador hongarès davant la Unió, Bálint Ódor, va descartar que l'oficialitat del català torni a posar-se sobre la taula, tot i que tampoc va tancar completament la porta a debatre-la. "Ho farem quan es vegi la necessitat", va apuntar.

La decisió d'Hongria també té incidència sobre el Principat, especialment pel que fa a l'adhesió a Europa mitjançant l'acord d'associació si finalment així ho aprova la ciutadania i tenint en compte que es tracta de l'idioma oficial del país. Caldrà veure, doncs, com evoluciona l'afer i en quina situació quedarà el català si Andorra arriba a formar part de la UE.