La Fundació ONCA celebra el Concert de Meritxell amb música barroca

La Fundació ONCA organitza el tradicional concert de Meritxell, amb la música barroca com a protagonista. El concert es durà a terme diumenge 15 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Les entrades es poden comprar des d’ahir a través de la pàgina web de la fundació i tenen un cost de cinc euros.

La producció, titulada Les nacions musicals del barroc, serà a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i comptarà amb la col·laboració de l’ONCA, sota la direcció de la violinista Alba Roca, que farà de concertino directora. El concert té com a objectiu apropar la música barroca i fer un viatge per alguns dels països on aquesta música va tenir una gran rellevància. Els espectadors viatjaran per Itàlia, amb una peça de G. Gabrieli, titulada Sonata XIII.