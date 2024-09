Denuncien un motorista per anar a 201 per hora a l’N-260

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra van denunciar penalment dissabte passat un motorista de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària després de ser enxampat circulant a 201 quilòmetres per hora a l’N-260 en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90.

Segons s’explica en un comunicat, els fets van tenir lloc la tarda de dissabte durant un control de velocitat que es va muntar a la via, concretament al terme municipal de Montferrer i Castellbò, a menys de 15 quilòmetres de la frontera amb Andorra.

Els agents van denunciar el conductor per circular a una velocitat penalment punible. Ara, per tant, el motorista haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.