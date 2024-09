Concòrdia descarta l’esmena a la totalitat de la llei òmnibus

Concòrdia descarta presentar una esmena a la totalitat a la futura llei del creixement sostenible i del dret a l’habitatge per “responsabilitat” i pel possible endarreriment de l’aplicació de les mesures, però avisa que la càrrega d’esmenes serà alta i advoca per una reforma “profunda” al text. “Des de Concòrdia pensem que seria poc responsable de fer un plantejament amb un nou text legislatiu, que és el que implica l’esmena a la totalitat”, va dir el president parlamentari de la formació, Cerni Escalé, en una conversa amb el Diari. Escalé considera que també seria “irresponsable” demanar una pròrroga al termini d’esmenes pel mateix motiu que no veu responsable reescriure el text des de zero: pel més que possible alentiment de l’entrada en vigor de les mesures, fet que dilataria els terminis.

“No afegirem cap termini addicional, com passaria si es fa una pròrroga del període d’esmenes o una esmena en la totalitat”, va indicar el líder de Concòrdia, al·legant que el seu camp de batalla serà aconseguir una reforma “articulada” de la llei proposada per Demòcrates per Andorra. Tot i la celeritat pretesa per aplicar el text, Escalé adverteix que vol veure canvis i que, per això, “esmenarem tots els components rellevants de la llei”. Entren dins aquest sac tots els àmbits que el cap de Govern, Xavier Espot, conjuntament amb els ministres Marsol, Torres i Molné van escenificar en un ja llunyà 4 d’abril i que han pres forma, quatre mesos més tard, com a cos del text legislatiu que va entrar a tràmit parlamentari l’1 d’agost, un dia abans que Sindicatura el validés. Aquests són, entre altres, la cessió forçosa de pisos buits, el setge a la inversió directa immobiliària, la suspensió de noves llicències turístiques, els gravàmens sobre la plusvàlua immobiliària o la recentment discutida vinyeta excursionista.

“Fa massa temps que debatem sobre problemes importants com el de l’habitatge, com el creixement poc sostenible i com el d’una població que comença a sortir del sentit d’escala del nostre país”, va manifestar el líder del principal partit de la minoria, que no va voler incidir sobre quins seran els moviments i els canvis que sol·licitaran. El que sí que va avançar és que arribaran al debat parlamentari havent fet públic el gros de les seves demandes. “Farem una presentació pública en una roda de premsa per presentar les esmenes”, va expressar Escalé, amb l’objectiu que tota la ciutadania pugui comprendre els motius de les decisions del partit. Malgrat no tenir la data tancada, el calendari no dona treva i el que sí que va comentar el líder de la formació és que seria abans que acabi el període fixat per presentar les esmenes, el 20 de setembre, el darrer dia per a les formacions parlamentàries per presentar a Sindicatura les modificacions que volen en el text.

La decisió de no fer una esmena a la totalitat i atacar el text legislatiu de forma individual amb esmenes concretes es va prendre ahir després d’un llarg cap de setmana de reunions dels consellers del grup parlamentari. D’aquesta manera, la formació que lidera Carine Montaner serà l’única que presenti el seu rebuig diametral a la llei òmnibus.