El bus nocturn arribarà al Pas la temporada d’hivern

El transport públic funciona en horari nocturn tots els dies de la setmana des d’ahir i cobreix els trajectes entre Andorra la Vella i Sant Julià, i entre la capital i Canillo i Arinsal-Ordino. Però el Govern treballa juntament amb la Cambra de Comerç per ampliar-lo fins al Pas de la Casa a partir de mitjan novembre vinent, coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern i l’arribada dels treballadors temporers. Així ho va anunciar David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, durant les declaracions per presentar l’arrencada del bus nit en dies laborables.

“Treballarem durant la tardor per garantir que a la temporada alta estigui en servei l’autobús al Pas”

David Forné, Sec. Estat de Transport i Mobilitat



Forné va explicar que fer arribar el transport nocturn al Pas de la Casa és un neguit amb el qual coincideixen empresaris i el Govern, i per aquesta raó “treballarem durant aquesta tardor per garantir que a la temporada alta estigui en servei aquest autobús cap al Pas de la Casa de manera permanent”. Per concretar aquest servei definitiu es farà una anàlisi detallada de les dades obtingudes a partir d’ahir i es mantindran reunions amb els agents que hi estan implicats.

El servei nocturn que ja s’oferia les matinades de divendres, dissabte i dies festius ja és operatiu tots els dies de la setmana i Forné va recordar que “és la primera mesura que impulsem fruit del procés participatiu per millorar la qualitat de vida de les persones, tant per als treballadors com també per a aquells que vulguin tenir més opcions de transport públic vinculades a l’oci”.

“Volem que el servei de bus nocturn perduri en el temps i que es consolidi durant els anys vinents”

David Forné, Sec. Estat de Transport i Mobilitat

ELS HORARIS

El nou servei ofereix dues sortides nocturnes per als dies laborables i diumenges que sortiran des d’Andorra la Vella en direcció Canillo (BN3), Arinsal-Ordino (BN2), i Sant Julià de Lòria (BN1). En sentit invers, hi haurà un servei de tornada des de les tres valls en direcció la capital. Per a la ruta de Sant Julià les sortides seran a les 23.30 i a les 00.30 hores des de la capital i a les 24.00 hores es farà el trajecte a l’inrevés. Per a les línies BN2 i BN3 les sortides en direcció a la vall del nord i a la vall d’orient seran des d’Andorra la Vella a les 23.40 hores i a la una de la matinada, i les que facin el trajecte a la inversa arrencaran a les 00.20 hores. Segons van informar, en el marc de l’ampliació del servei, el Govern també ha ajustat els horaris del bus nocturn en divendres, dissabte i festius perquè coincideixin les sortides horàries i permeti una fàcil interpretació del servei.

El marge que hi ha des que acaba l’últim bus diürn fins al primer bus de nit és d’aproximadament una hora i mitja. Forné va justificar que en aquest marge “normalment les persones que estan d’oci o als restaurants no hauran acabat a aquesta hora i els treballadors, tampoc, per tant, hem considerat que a les 23.30 sigui la primera hora d’agafar el bus nocturn”. Aquest inici de freqüències del bus nocturn entre setmana ha vingut per quedar-se i no és cap prova pilot, va assegurar el secretari d’Estat. “Estem al costat de la ciutadania en aquest cas, és una petició que ens venia demanada via Cambra de Comerç, el sector i també d’aquest procés participatiu. Volem que sigui una mesura que perduri en el temps i que es consolidi durant els anys vinents”, va reblar.

D’altra banda, Forné va comentar que el pas següent és “fer un estudi global a nivell de millora de línies i optimitzar sobretot les línies, ja que n’hi ha algunes que potser no caldrien”. També va celebrar que s’hagi creat “la cultura del bus, que abans no existia”. El responsable de l’àrea de transport públic va destacar que el nombre d’usaris de les línies s’ha quadruplicat en els darrers quatre anys.