Trànsit dens a l'entrada a la Massana a primera hora del matí

El principat pateix una nova jornada de retencions en alguns punts de la xarxa viària, en aquest cas el punt d'acumulació de vehicles es trobava a la CG-4 d'entrada a la Massana en sentit sud. En tocar les 9 hores, el servei de mobilitat informava que aquesta via començava a patir retencions, tot i que aquestes no han superat el quilòmetre, han assegurat que les cues són normals a aquesta hora, ja que coincideix l'hora en què la gent va a treballar, i també amb els turistes que arriben a la zona per visitar la parròquia.