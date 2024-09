Un nou índex situa Andorra com el país més segur del món

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Tant si estàs planejant un viatge, considerant traslladar-te o simplement tens curiositat, val la pena fer una ullada a Andorra”. Aquesta és la carta de presentació de la revista CEOWORLD, especialitzada en economia i inversions, que ha situat el Principat al lloc més alt de la classificació quant a països més segurs del món. L’estudi s’ha elaborat sobre una base de dades amb diverses variables, entre les quals en destaca la de casos delictius –de tipus violent– ocorreguts per habitant, així com altres com el grau d’afectació que han tingut sobre el país els turistes que el visiten, el tractament cap a les dones, les persones racialitzades o del col·lectiu LGTBIQ+ o la presència de grups terroristes.