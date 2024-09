Denuncien un restaurant per discriminar una persona discapacitada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) ha anunciat que presentarà una denúncia al Govern contra el restaurant lauredià que hauria impedit l’accés a la presidenta de l’entitat Amida, Agustina Grandvallet. La FAAD va manifestar en un comunicat que se li va vetar l’entrada al bar restaurant cafè Principal pel fet d’anar en cadira de rodes i que això suposa “una violació flagrant dels drets fonamentals i un acte inacceptable de discriminació que posa de manifest el llarg camí que encara ha de recórrer la nostra societat per ser més igualitària”.

La Federació va exposar que traslladarà els fets als òrgans competents del Govern en aplicació de la Llei d’igualtat i no discriminació del 2019, incidint en el fet que per a ells és una prioritat que es compleixi la Llei de Garantia dels drets de les persones amb discapacitat. “És inacceptable que en ple segle XXI es discrimini a algú per la seva condició, i exigim que es prenguin les mesures necessàries per evitar que això torni a passar”, van reblar.

Per la seva banda, fonts del restaurant van negar la discriminació i van explicar que quan va arribar l’afectada l’establiment es trobava ple, per la qual cosa se li va indicar que l’únic lloc on hi havia taules disponibles era a la terrassa. L’establiment defensa que mai ha discriminat ningú i que tenen més clients que ha de desplaçar-se en cadira de rodes.