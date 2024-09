Cada cop més agències

L’última reunió del Consell de Ministres, la celebrada el passat dimecres 21 d’agost, va servir per crear l’Agència d’Intel·ligència de la Dada. Un nou organisme que s’afegeix a d’altres creats pel Govern de Xavier Espot en els darrers exercicis.

L’any 2022 es va donar a sortida a l’Agència Nacional de Cibereguretat. Aquell mateix exercici l’executiu va crear l’Institut Andorrà de les Dones i un any abans havia posat en marxa l’Institut Nacional de l’Habitatge. Quatre organismes, cadascun amb el seu pressupost, i que necessiten personal per tirar endavant. Repassem quines són les seves missions i objectius.

L’Agència d’Intel·ligència de la Dada comptarà amb un pressupost inicial de 100.000 euros. La mateixa quantitat que s’invertirà en l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada. La presentació de l’ens es va qualificar “com un nou pas que ha fet el Govern per continuar avançant en la digitalització del país i en el desplegament del programa de transformació digital”. Ho deia el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, que descrivia l’organisme com un ens de país que té com a objectiu principal definir i articular les bases, metodologies i eines per a la correcta gestió, ús i explotació de les dades per obtenir una dada única i fiable. Rossell va explicar que Andorra fa aquest pas, la creació de l’agència, per tal d’estar en consonància amb la resta d’estats europeus.

L’Agència Nacional de Ciberseguretat, creada el 2022, és l’encarregada de planificar, coordinar, gestionar i controlar la ciberseguretat de xarxes i sistemes d’informació, com a pol tecnològic de referència i confiança, líder en l’estratègia de ciberseguretat del país en un sentit nacional i global. La seva missió és garantir la ciberseguretat al territori del Principat i protegir la seguretat pública en el ciberespai. El cost de l’agència quan estigui a ple rendiment serà d’uns 400.000 euros.

L’Instititut Nacional de l’Habitatge, que es va posar en marxa el 2021, té per a aquest exercici 2024 un pressupost de 579.773,43. Quan es va crear es va parlar de ser un organisme independent que reforçarà i complementarà les polítiques d’habitatge del país a mitjà i llarg termini. L’Institut té diverses funcions amb relació a les polítiques d’habitatge, com ara redactar i traslladar propostes normatives a l’executiu, entre les quals hi ha l’elaboració de plans estratègics, així com elaborar i proposar polítiques d’informació i atenció ciutadana. També podrà promocionar habitatge de protecció pública i s’encarregarà d’impulsar operacions de remodelació i rehabilitació d’habitatges. En l’ens ja va patir la dimissió del seu director, Josep Maria Pla, càrrec que ha assumit recentment Marta Alberch.

INSTITUT DE LA DONA

L’any 2022 es va crear l’Institut Andorrà de les Dones, que té com a secretària general Montserrat Ronchera. Cinc dones dirigeixen la institució: dues designades pel Govern, una pel Consell General, una pels comuns i una per les organitzacions feministes autoritzades a exercir les seves activitats a Andorra. La seva missió és promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, mitjançant de l’impuls, el control i l’avaluació de les actuacions dels poders públics i les empreses que operen en territori andorrà.

L’Institut Andorrà de les Dones es va crear en compliment de l’article 27 de la Llei 6/2022 del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. El pressupost de l’entitat el 2023 fregava els 100.000 euros.