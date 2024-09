El bus nocturn amplia horaris i freqüències durant tota la setmana

Publicat per Zaida Borrell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern amplia el servei de bus nacional durant la nit amb noves franges horàries de dilluns a dijous i també diumenge. A partir d’avui, el transport públic del país gaudirà de servei nocturn tots els dies de la setmana, tenint en compte que ja s’oferia servei les matinades de divendres, dissabtes i festius. “És la primera mesura que impulsem fruit del procés participatiu per millorar la qualitat de vida de les persones, tant pels treballadors com també per aquells que vulguin tenir més opcions de transport públic vinculades a l’oci”, ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant les declaracions amb els mitjans.

L'executiu també treballa juntament amb la Cambra de Comerç un servei de bus nocturn fins al Pas de la Casa, que es preveu posar en marxa a mitjans de novembre. Així ho ha anunciat David Forné aquest matí.

En la línia BN1, que cobreix Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, els darrers busos sortiran a les 23.30 hores i a les 00.30 hores des de la capital per després tornar cap a Andorra la Vella. Pel que fa a la línia BN2, de Canillo fins a la capital, els últims busos sortiran a les 23.40 hores amb tornada a la una de la matinda per després tornar a sortir cap a Canillo, mentre que la BN3 primer es desplaçarà cap a Arinsal a les 23.40 hores i després la tornada serà cap la una de la matinada.