Tres expedients sancionadors l’any passat per intrusisme en la venda de vehicles

El departament de Comerç va instruir una dotzena d’expedients sancionadors durant l’any passat, set dels quals per infringir la Llei del comerç. D’entre aquests, són majoria els relacionats amb el sector del motor i tres es van obrir per intrusisme empresarial en la compravenda de vehicles. La Llei considera aquesta pràctica una infracció molt greu i hi preveu sancions d’entre 6.001 euros i 60.000 euros. Els expedients oberts –encara en curs a l’agost– impliquen sancions econòmiques de 6.001, 8.500 i 12.000 euros, respectivament. Intrusisme empresarial es considera la realització d’activitats comercials, industrials o professionals sense disposar de l’autorització administrativa corresponent o bé la contractació de persones físiques i jurídiques, residents o no residents, perquè realitzin activitats comercials, industrials o professionals sense disposar dels corresponents permisos. La normativa estableix que les sancions es graduen en funció d’aspectes com ara la transcendència social de la infracció, el risc per a la salut, la quantia del benefici obtingut, els perjudicis causats, el termini de temps durant el qual s’ha comès la infracció o la reincidència.

La causa d’obertura dels altres dos dossiers incoats a negocis de motor va ser exercir l’activitat de vinilar i rentar vehicles a domicili sense disposar d’alta de comerç autoritzat i d’autorització al Registre de Comerç i Indústria. La multa associada són 12.002 euros i l’expedient també seguia obert el mes passat. La mateixa infracció és la presumptament comesa pel responsable de vendre al detall recanvis de vehicles sense constar al Registre de Comerç. En aquest cas, la multa és de la meitat; 6.001 euros.

Pe infringir la Llei de comerç també es va obrir un expedient sancionador per realitzar una activitat de gestoria administrativa no ajustada a l’autoritzada al Registre de comerç i indústria amb una sanció de 6.001 euros pendent de resoldre. I, finalment, el darrer dossier fa referència a la comercialització de pisos turístics de manera irregular, perquè no s’ajustava a l’activitat que s’havia autoritzat. En aquest cas la multa, de 15.000 euros, ja s’ha abonat. Tots els expedients lligats a la Llei del comerç van ser considerats, doncs, infraccions molt greus a la normativa.

El cas instruït per irregularitat en la comercialització d’habitatges turístics és un dels dos tancats per pagament de la sanció de la dotzena d’expedients oberts. L’altre està relacionat amb una infracció a la Llei d’establiment de preus mínims de venda dels productes de tabac. La sanció de 6.001 euros estava motivada per fer una promoció amb un premi de valor superior al 5% del cost del cartró. Es tracta d’una falta molt greu però la multa imposada va ser la de la banda més baixa (la més elevada arriba als 60.000 euros).

La resta d’expedients instruïts van ser per incompliments a una tercera llei que regula el sector comercial, la de competència efectiva i protecció del consumidor. Van ser quatre per vulnerar els drets econòmics del consumidor amb diferents fórmules i només una va ser considerada falta greu. Es tracta de la venda de serveis mèdics i estètics, prestant-los o bé parcialment o bé de manera nul·la, sense retornar l’import abonat al client. La sanció fixada és de 6.000 euros. Els altres tres dossiers corresponen a faltes lleus i en un cas s’ha arxivat amb la conformitat del consumidor. S’havia incoat per vendre un producte d’una marca i després entregar al comprador una marca diferent i suposava per a l’infractor una multa de 500 euros. També impliquen multes de 500 euros els dos darrers expedients encara oberts: un per no retornar l’import d’uns pneumàtics defectuosos i el darrer per lliurar al comprador un producte que no correspon a la publicitat. El departament de Comerç va puntualitzar que el total de sancions aplicables per expedients oberts l’any passat ascendeix a 78.506 euros dels quals, fins al mes passat, s’havien liquidat 21.001.

LES INFRACCIONS

1. LLEI DE COMERÇ: SET INCOMPLIMENTS

Dels dotze expedients oberts l’any passat, set estaven motivats per incompliments de la Llei del comerç, entre els quals els tres casos d’instrusisme.

2. PREUS MÍNIMS DEL TABAC: UN INCOMPLIMENT

L’infractor ha abonat la multa de 6.001 euros per fer una promoció d’un valor superior al 5% del cost del cartró, contravenint el que fixa la Llei de preus mínims.

3. PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR: QUATRE FALTES

Els darrers quatre casos són per infraccions a la llei de protecció del consumidor. Una s’ha arxivat, dues són lleus i una greu, amb multa de 6.000 euros.