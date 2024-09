Trànsit dens a la sortida del Principat per la frontera del riu Runer aquest matí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova jornada de retencions afecta la sortida del Principat per la frontera del riu Runer. El servei de mobilitat ha informat, al voltant de les 12:30 hores, de trànsit dens a la CG-1 de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. Les retencions no han superat el quilòmetre en aquest punt de la xarxa viària, encara que per l'acumulació de vehicles, el servei de mobilitat havia fet la petició d'obertura dels dos carrils de sortida.

Fins a les 13:30 hores més de 11.000 vehicles han travessat els punts fronterers, d'aquests més de 4.000 han estat francesos.