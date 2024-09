Quatre docents reforcen l’àrea de llengua catalana per afrontar el nou curs

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Satisfacció a Govern per cobrir totes les vacants de professor de català per als cursos de llengua i les formacions de nivell inicial, un fet que suposa un maldecap menys per a l’administració donada la complicada conjuntura actual per trobar docents de llengua catalana. “Per a aquest curs hem pogut cobrir totes les vacants, tot i que és cert que els darrers anys hem notat que és més complicat trobar professors”, va comentar la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que ho atribueix a una creixent demanda a tots els territoris de parla catalana i a una poca oferta de titulats amb estudis de filologia que es vulguin dedicar a la docència. En total, el cos docent de l’àrea de llengua catalana compta amb 18 professors i quatre mestres de català. “L’objectiu és donar resposta a les formacions de nivells inicials, que tenen més demanda, i als nous itineraris que preveu la llei de la llengua pròpia i oficial, que s’hauran d’implementar a partir de la tardor”, va indicar la ministra.