Només un 36% dels internautes llegeix les polítiques de privacitat

El 2023 només un 36% de les persones de la Unió Europea que van utilitzar Internet van llegir la política de privacitat abans de donar les seves dades personals. Així ho indica una publicació de l'Eurostat, el portal estadístic de la Unió Europea. De l'article 'How internet users protected their data in 2023' (Com els internautes van protegir les seves dades el 2023), també es desprèn que només un 35% dels usuaris van comprovar la seguretat de les pàgines web on facilitaven les seves dades personals.

En el document també s'informa que el 54% dels internautes van rebutjar utilitzar les seves dades personals per a finalitats publicitàries i que el 51% van restringir o van refusar l'accés a la seva localització geogràfica. Pel que fa a les xarxes socials, només el 41% dels usuaris van limitar l'accés al seu perfil o els continguts penjats en aquestes plataformes.

Algunes d'aquestes dades milloren en comparació amb altres anys. Segons l'informe d'Eurostat elaborat el 2021, el 53% dels internautes van refusar usar les seves dades personals per a publicitat, un punt percentual menys respecte el de l'any passat (54%). També disminueix l'accés que els usuaris d'Internet van permetre en donar visibilitat a la seva localització geogràfica, ja que el 2021 el 48% ho van permetre, mentre que l'any passat va ser del 51%, tres punts percentuals de diferència. D'altra banda, les persones que van limitar l'accés en el seu perfil a les xarxes socials va ser del 40%, un punt percentual menys que l'últim estudi del 2023 (41%).

De totes maneres, també n'hi ha algunes que disminueixen, com per exemple el percentatge de persones que es van llegir la política de privacitat abans de facilitar les seves dades. Si el darrer any va ser un 36%, el 2021 va ser del 39%. Finalment, els que van comprovar les dades personals que donaven en una pàgina web segura va ser del 36%, per un 35% el 2023.