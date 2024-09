Les associacions de taxistes estan lluny de la unificació

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), la majoritària del sector, va canviar de direcció, però sembla que la unió encara és llunyana. Des de fa temps, l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) manifesta la seva voluntat que tot el sector s’uneixi sota una sola aplicació per agilitzar i millorar el servei del país, segons va apuntar Armand Godoy, membre de l’ATI. Aquesta proposta, però, sembla que està costant que arribi a l’ATA, que apunten que la seva solució per unificar el sector és que la resta d’associacions se sumin a l’associació majoritària. Un pas que, segons va apuntar Víctor Ambor, el nou president de l’ATA, no s’està fent perquè la seva formació té una quota d’entrada de 600 euros i perquè la resta del col·lectiu el que vol és “muntar una central nova, començar de zero i que desaparegui l’ATA”. Així i tot, Ambor va repetir que “tots els taxistes del país tenen les portes obertes per entrar a l’associació”.