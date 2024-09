L’atropellament mortal força canvis per guanyar seguretat

La investigació iniciada pel grup d’accidents de trànsit de la policia haurà de determinar les causes exactes que van provocar l’atropellament mortal ocorregut a la CG-1 divendres al vespre, al pas de vianants a tocar de l’antic hotel lauredià Font de Ferro ara en obres. La víctima, una dona de 44 anys resident, va morir hores després del succés a l’hospital en no poder superar les greus ferides provocades per l’impacte d’un autobús de línia regular que circulava des de Sant Julià en direcció a la capital. La dona travessava pel pas, però la regulació de la prioritat la marca un semàfor i qui tenia en aquell moment la preferència –si la vianant o el vehicle– és quelcom que ha de dirimir la tasca policial, que ja van advertir que pot durar dies. Però la notícia de l’accident va provocar de seguit reaccions de queixa per la presumpta falta de visibilitat que han provocat les mesures preses a la zona per les obres de l’antic hotel. Com que s’hi han de fer treballs d’enderroc, fa alguns dies que una tanca opaca ocupa un tram del carril de pujada més a la dreta; una tanca que s’acabava fins ahir al matí tot just a tocar del pas de vianants del sinistre. Després d’una reunió conjunta de responsables dels departaments governamentals de Mobilitat i Territori, la tanca es va retirar parcialment per millorar la visibilitat en aquell punt, tant per a vianants com per a vehicles. Això sí, fonts governamentals van deixar clar que la zona està regulada per un semàfor i que ni les obres ni la tanca destorben la visibilitat de la senyal lluminosa, que és l’element fonamental de seguretat.

Els fets van succeir divendres a dos quarts de nou del vespre, una hora de notable trànsit a la zona. Fins el lloc es van desplaçar bombers, policia i els sanitaris del SUM que van atendre la víctima sobre el lloc i la van poder estabilitzar per traslladar-la a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Però perdia la vida poques hores després a causa de la gravetat de les lesions, tal com va confirmar la policia ahir a primera hora del matí. L’empresa que explota el trajecte que cobria l’autobús implicat en el sinistre, Autocars Nadal, va enviar un comunicat de condol als familiars de la víctima en el qual va precisar que “des del primer moment” s’ha posat a disposició de la policia per esclarir els fets. La companyia va informar que el conductor va donar negatiu al control de drogues i alcoholèmia que li van realitzar efectius del servei d’ordre i que el vehicle sinistrat havia passat satisfactòriament la darrera revisió tècnica. Tanmateix, van indicar que havien engegat la seva pròpia investigació pericial interna per determinar les causes de l’accident. Agents policials havien de prendre declaració ahir al conductor i s’han de recollir també les de diferents testimonis del succés. Les càmeres de la zona seran un element determinant en la investigació, van afegir les fonts policials. El succés va generar una forta consternació en àmbits com el judicial, ja que la finada era treballadora de la Batllia.

DISPOSITIU DE TRÀNSIT

La zona del malaurat accident ha estat justament notícia aquesta setmana pel dispositiu de trànsit que ha d’arrencar a partir de demà dilluns. La mesura vol evitar les complicacions viàries que se’n deriven de tenir un dels dos carrils de pujada tancat uns metres a conseqüència de les obres de l’antic establiment hoteler, que s’ha de reconvertir en pisos de lloguer assequible i farà part del parc públic d’habitatge.

En previsió de l’augment de trànsit que comportarà la tornada de vacances del setembre des de demà a les 6 del matí i fins a les 14 hores s’habilitaran dos carrils de pujada en direcció Andorra la Vella i només hi haurà un de baixada. La mesura té una durada prevista de tres mesos i funcionarà tots els dies de dilluns a divendres. Hi haurà falques de protecció i senyalització extra per garantir la seguretat viària i indicacions al pont de Madrid i a la rotonda de la Margineda, en sentit Sant Julià de Lòria; els panells lluminosos apuntaran als conductors quin carril és transitable i quin no.

Els treballs de rehabilitació de l’antic hotel han de durar setze mesos però l’afectació en el trànsit ha d’allargar-se només fins a final de novembre. Una part de l’immoble està força enganxada a la carretera general i és la que s’enderrocarà per deixar lliure una petita parcel·la que servirà d’aparcament. De fet, l’edifici estava fora d’ordinació però es pot rehabilitar per acollir pisos perquè la legislació ho permet si es compleix amb l’habitabilitat.