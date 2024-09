FEDA Ecoterm pretén arribar abans del 2030 als 250 edificis embrancats

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

250 clients per abans del 2030. Aquest és l’horitzó amb què treballa FEDA, que preveu que pel 2028-2029 la xifra de clients a les tres xarxes de calor existents ara com ara al país se situï en el quart de miler d’edificis embrancats. Per assolir aquestes xifres, als 44 milions que ja s’han invertit en aquestes instal·lacions presents a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Soldeu caldrà afegir-hi uns 17 més que és el que preveu invertir en els propers anys.