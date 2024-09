Els usuaris de Tràmits van esperar 6 minuts de mitjana

L’estadística de la unitat de Tràmits de l’any passat constata que la mitjana d’espera dels usuaris del servei va ser de 6 minuts. Un temps que té matisos, però. I és que difereix molt si la persona va acudir amb o sense cita prèvia. La mitjana d’espera havent concretat el dia i l’hora que s’acudirà va ser de tres minuts i mig aproximadament però va elevar-se fins a onze en els casos en què es va acudir sense haver gestionat prèviament el torn.

Aquestes són les mitjanes però l’estadística també recull quin va ser el temps d’espera màxim. En el cas de les cites prèvies va ser de poc més d’11 minuts; sense cita prèvia va fregar els 40. El recull també diferencia les dades de les taules prioritàries per a gent gran i persones amb discapacitat que es van posar en marxa ara fa tot just un any. En aquest cas l’espera mitjana va superar per poc els dos minuts i la màxima es va acostar als sis. Quant a les gestions relacionades amb lliuraments, la mitjana de temps va ser de quatre minuts i el màxim, de deu. El nombre d’usuaris va fregar els 98.700. Comptant les gestions tramitades a través dels comuns i les on-line se’n van tramitar prop de 134.000. Les fetes a través de la plataforma e-tramits van ser unes 27.000 d’aquestes. Finalment, els números de telèfon 875700 i el 150 de consultes van atendre 105.233 trucades i 13.000 tràmits es van resoldre al moment.