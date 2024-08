Trànsit dens de vehicles a la frontera del riu Runer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

19.000 vehicles. Aquesta és la xifra de turismes que van travessar ahir les fronteres del país fins a les 17 hores, la majoria fent-ho per la frontera hispanoandorrana. El servei de Mobilitat va informar que aquest punt de la via va experimentar cues d’un quilòmetre i mig, les quals van començar a les quatre de la tarda, tot i estar els dos carrils de sortida oberts a la duana. Al matí, la mateixa via també va patir trànsit dens aproximadament durant una hora.