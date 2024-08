La policia deté tres persones per conduir sota els efectes de l’alcohol

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les detencions que ha efectuat la policia aquesta setmana s’han limitat, de moment, a l’arrest de tres persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Segons informa el cos, es tracta de tres homes de 18, 22 i 54 anys que van ser enxampats circulant amb unes taxes d’alcoholèmia de 0,97, 1,35 i 1,16 g/l, respectivament. L’home de 22 anys és l’únic no resident i va ser detingut a la frontera del riu Runer quan accedia al país conduint un turisme en estat d’ebrietat, tal com va constatar la prova d’alcoholèmia. La policia ha dut a terme una campanya intensiva de controls fins al 18 d’agost, coincidint amb les festes majors de més afluència. Els més de 1.700 controls practicats es van saldar amb 36 detinguts per superar la taxa d’alcoholèmia que es considera falta penal i que ara se situa en 0,87, fruit de la jurisprudència dictada pels tribunals arran del recurs d’una persona detinguda pel delicte.