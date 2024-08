Pedro Sánchez ja és a Andorra per assistir al Mundial de BTT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la seva dona, Begoña Gómez, i les dues filles de la parella van arribar ahir a la tarda a Andorra, on s’estaran fins demà en una visita privada. Sánchez és al Principat per assistir a les proves del Mundial de BTT que se celebren a Pal Arinsal i no serà fins avui que s’apropi a la Massana per viure en directe el campionat.