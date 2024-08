Participació andorrana en la 28a Fira del llibre del Pirineu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació d’Editors d’Andorra participa en la 28a edició de la Fira del llibre del Pirineu, que se celebra avui i demà a Organyà. A l’estand de l’associació estaran presents vuit editorials. Concretament, tindran el seu espai Editorial Andorra, Anem Editors, Aloma Editors, Editorial Límits, Editorial Medusa, Marinada Edicions, Trotalibros Editorial i Editorial i Acadèmia Massegosa.

D’altra banda, el llibre Simbologia i pensament màgic al Pirineu, una obra que explora les creences ancestrals que han perdurat als territoris pirinencs d’Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya, escrita per Jordi Casamajor, es presentarà avui a les 18 hores en el marc de la Fira del llibre del Pirineu a Organyà, amb la presència del mateix autor. El llibre de l’investigador andorrà especialitzat en art rupestre i patrimoni megalític editat per Anem Editors ofereix una recopilació fotogràfica i documental única, que revela el pensament màgic i la simbologia que ha marcat la vida en aquests indrets durant segles. Aquest llibre no tan sols documenta les pràctiques màgiques, sinó que també les contextualitza dins un marc cultural més ampli, destacant com aquestes creences han sobreviscut fins als nostres dies.

També demà a la tarda es presentaran altres llibres del catàleg editorial d’Anem Editors, com L’antic país antic, de Quim Valera, i Traces de la Segona Guerra Mundial (segona edició), de Claude Benet, a les 16.30 hores.