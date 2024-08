Intent d’estafa ‘online’ suplantant MoraBanc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraBanc va informar ahir a través d’un comunicat adreçat als mitjans de comunicació que l’entitat bancària ha detectat un intent d’estafa per internet en què els ciberdelinqüents busquen aconseguir les dades d’accés a la banca en línia de les víctimes. El funcionament d’aquest atac, van explicar mitjançant el comunicat, comença amb l’enviament d’un correu electrònic, que té com a remitent MoraBanc, però amb una adreça que no és del banc. En aquest mateix correu s’alerta de la necessitat de fer una verificació a la banca en línia, afegint-hi un botó que dona accés a una pàgina web que suplanta la de l’entitat. En el comunicat asseguren que la web és falsa i es pot detectar per l’URL, que és diferent de la de MoraBanc. És per aquest motiu que l’entitat bancària recomana no accedir a la web a través d’enllaços patrocinats.

L’entitat demana que si alguna persona sospita que ha pogut introduir les seves dades a la pàgina falsa ho comuniqui perquè es puguin fer les comprovacions de seguretat pertinents. A més, MoraBanc ha iniciat el procediment per desactivar l’amenaça, mentre informa la seva clientela per diferents canals de comunicació demanant precaució davant missatges que siguin sospitosos.

Cal recordar que el maig passat l’entitat bancària va patir fets similars als denunciats ahir. A mitjan maig, MoraBanc va alertar de diversos intents d’estafa amb una web falsa que es feia passar per l’entitat. Com ara, MoraBanc va enviar un recordatori a tots els seus clients amb l’objectiu d’evitar que es continuessin produint les estafes. L’entitat bancària va explicar que hi havia una pàgina web falsa que apareixia patrocinada als cercadors i que suplantava la pantalla d’accés a la banca online de MoraBanc.

Dies després, l’entitat bancària va informar que seguia detectant pàgines web fraudulentes que suplantaven la seva identitat i demanaven dades personals. Com va fer ahir, el banc va recalcar que no s’ha d’accedir a enllaços externs i va insistir que no demana mai informació personal per accedir a la banca en línia.

Els intents d’estafa per internet intentant fer-se passar per una entitat bancària s’han incrementat en els darrers anys. Els bancs insisteixen que no s’ha d’accedir a aquest tipus de webs.