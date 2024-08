Formació en temps de guerra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre educatiu, situat a la regió de Mykolaiv, va quedar seriosament malmès per la invasió russa. Segons la informació difosa per l’Agència Central de Gestió de Projectes lituana, que ha coordinat el projecte, els soldats russos van usar les instal·lacions com a base, van provocar danys a l’edifici i es van endur des d’equipaments fins a aparells multimèdia o mobles. Vandalitzat i sense material per funcionar, el centre va quedar aturat.