Consens al pacte d’estat per la UE per no canviar la Llei electoral

Amb l’inici del curs polític a l’horitzó més immediat, la represa de l’activitat vindrà carregada en aquest darrer trimestre de l’any en bona part per tot allò que envolta l’acord d’associació amb la Unió Europea. Els membres del pacte d’estat treballen conjuntament per donar forma jurídica i política a la que serà la votació en referèndum, i un dels punts claus que s’ha assolit és el consens per no canviar la Llei electoral. “No fa falta un canvi a la Llei electoral”, va comentar el president parlamentari de DA, Jordi Jordana, que va incidir que l’actual norma ja “facilita al Govern les condicions per dur a terme el referèndum des del vessant legal”.

La presidenta parlamentària del PS i també membre de les reunions del pacte d’estat, Judith Casal, afirma que “treballem en el marc de la Llei electoral i allò que recull, en principi no hi ha cap dissidència”. Casal expressa que aquesta és la previsió que hi ha a les reunions i assevera que s’ha d’acabar de veure “com es desplega” la norma. Jordana va seguir la línia del cap de Govern, Xavier Espot, que a principi d’agost va indicar que “no hi ha cap necessitat de modificar la llei”. El tema va saltar a la palestra a través d’una nota d’opinió de l’excap de Govern i líder de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, en què especulava sobre la necessitat o no de dotar de més garanties jurídiques i normatives el caràcter vinculant del referèndum dins la llei. L’excap de Govern considera que modificar la llei per introduir el fet d’assimilar un referèndum consultiu com a vinculant és promoure una modificació legislativa inconstitucional. Precisament Espot va esvair dubtes sobre la seguretat de celebrar una consulta vinculant, defensant que “si la votació es tanca amb més sís que nos, el següent pas serà ratificar l’aplicació de l’acord al Consell General”.

Tot i això, Jordana reconeix que “potser el Govern farà algun reglament per precisar certs aspectes tècnics” i que el caràcter vinculant s’atorga de manera política. En aquest sentit, alguns dels aspectes que sol·licitava aclarir el líder d’SDP eren el dret de sufragi de la ciutadania, les llistes electorals, la junta electoral i la campanya electoral, les condicions de vot, la pregunta i la normativa relativa al finançament de la campanya del referèndum –Jordana va afegir, també, punts com la data de publicació de la votació, el temps de campanya o les diferents opcions de resposta.

La següent reunió del pacte d’estat és el 18 de setembre, en la qual s’ha de posar negre sobre blanc la campanya de comunicació de cara al sí a Europa, on es vol escenificar el front comú –lluny de les crítiques d’alguns integrants, com és el cas del president del PS, Pere Baró, que va carregar contra les reunions de poble fetes a cada parròquia, les quals va titllar de “no haver-se fet bé des del primer moment” i on va afegir que “seria un error que el Govern les portés”. L’últim escull per tenir la totalitat del text en català és la traducció dels annexos, dels quals el parlamentari demòcrata confia que estiguin publicats abans de la primera reunió dels membres del pacte, ja que des del Govern s’augura que per a final de mes o principi de setembre ja estiguin disponibles. Cal recordar que la traducció al català va arribar amb dues setmanes de retard perquè estava prevista per a final de juliol i es va publicar a mitjan aquest mes –la versió originària en anglès és de final d’abril.

TERMINIS

A L’ABRIL, EN ANGLÈS

La versió en anglès del text de l’acord d’associació entre la UE, Andorra i San Marino es va fer a final d’abril, després de les pertinents revisions.

EN CATALÀ, A MITGES

La traducció en català va arribar, amb un retard de dues setmanes, a mitjan aquest mes. Això sí, encara falten els 25 annexos.

ARA, ELS ANNEXOS

La versió en català serà íntegra quan hi hagi la traducció dels 25 annexos, la qual està prevista que arribi des d’ara fins a principi de setembre.