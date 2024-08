Clam per fer una Andorra més accessible

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Jocs Paralímpics de París estan servint com a teló de fons per posar al debat públic l’accessibilitat i la inclusivitat, també a Andorra, sense estar exempts de crítica per part de les associacions. “Es va millorant, però es podia fer millor si hi hagués més voluntat”, va explicar el representant de les entitats cíviques a la comissió pel foment de l’accessibilitat, Miquel Llongueras, que comenta que la mobilitat i l’accessibilitat en l’obra privada està ben encaminada, però pel que fa a la pública s’ha de fer un “esforç més important”. Un exemple és la seu del Consell General, per al qual tant l’accessibilitat per moure’s per dins del recinte com per arribar-hi és “dolenta”, descriu Llongueras. “Per accedir-hi des de la rotonda, els pendents són massa forts per a una persona i la rampa des de la plaça del Poble és massa llarga, és accessible, però no adaptable”, lamenta.