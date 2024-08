La CASS reforçarà l’atenció al públic amb quatre treballadors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell d’administració de la CASS ha acordat l’adjudicació del concurs públic nacional per a la contractació dels serveis a l’empresa de treball temporal Avança Activa per contractar quatre treballadors per a l’àrea d’atenció al públic. En l’última reunió del consell d’administració es van dur a terme altres acords, com en el cas de la licitació d’un concurs públic nacional per a l’adquisició d’una plataforma Virtual Desktop Infrastructure.

Respecte a les adjudicacions, l’empresa VASS ha estat la seleccionada per portar a terme l’adquisició i implantació d’una solució de programari.