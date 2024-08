Avís groc per tempestes demà a la tarda

Avís groc per tempestes demà a la tardaServei meteorològic

Tempestes demà a partir de les 12 hores que afectaran tot el territori. És la previsió del servei meteorològic que ha fet activar l'avís groc per les precipitacions que puguin produir-se a causa de l'acostament d'una petita massa d'aire fred per l'oest del Pirineu. Davant d'aquest anunci, protecció civil ha compartit un vídeo, a través de les seves xarxes socials, amb consells per poder fer front les tempestes.

Meteorologia informa que el matí del diumenge serà amb força nuvolositat, s'espera que en la jornada de demà les temperatures mínimes previstes siguin de 16 graus a Andorra la Vella, i 8 graus al Pas de la Casa, mentre que les temperatures màximes poden arribar fins als 25 graus en Andorra la Vella i 12 graus al Pas de la Casa.