Trànsit dens a la sortida del Principat per la frontera del riu Runer aquest matí

Nova jornada de trànsit dens a la frontera del riu Runer. El servei de mobilitat informa que aquest punt de la via per sortir del país ha patit cues que no han arribat al quilòmetre i no han afectat de manera greu a la circulació de vehicles. Des de Mobilitat han explicat que aquestes retencions es duen a terme en hora punta.

Fins a les 12.30 hores han travessat les fronteres més de 9.000 vehicles, la majoria ho ha fet per la frontera hispanoandorrana.