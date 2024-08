Pedro Sánchez ja ha arribat a Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat avui al Principat per assistir a les proves del Mundial de BTT que s'està celebrant a Pal fins al diumenge. L'arribada del president d'Espanya, estava prevista pel dijous, però amb motiu de la seva gira pels països africans, finalment ha arribat avui al Principat. Segons informa un digital espanyol, Pedro Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez, estan aprofitant la tarda d'aquest divendres per fer esport en bicicleta a Soldeu, que és on s'allotjaran fins diumenge, serà demà quan s'apropi a les instal·lacions del mundial de BTT per gaudir de la cita esportiva. En un principi, el president espanyol arribava a l'aeroport de la Seu, però finalment no ha estat així, algunes fonts indiquen que Sánchez hauria arribat a Andorra des de Girona.