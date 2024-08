Nova jornada de retencions a la frontera del riu Runer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui ha estat una nova jornada de trànsit dens a la frontera del riu Runer. La sortida del Principat per aquest punt de la xarxa viària ha patit cues de més de dos quilòmetres en el transcurs d'aquesta tarda, les retencions van iniciar al voltant de les 16 hores i han finalitzat en tocar les 20 hores aproximadament. Per poder gestionar les cues, la duana ha obert els dos carrils de sortida.

Durant aquesta estona de retencions, hi ha hagut una petita topada entre dos vehicles a la CG-1, prop de la rotonda Olivera, segons ha informat Mobilitat. Els dos vehicles s'han parat al carril dret, envaint el voral, per fer els papers. Ambdós cotxes no hi han estat més de trenta minuts.

Al matí, la mateixa via també ha patit trànsit dens durant, aproximadament, una hora. Fins a les 17 hores han travessat les fronteres més de 19.000 vehicles, la majoria fent-ho per la frontera hispanoandorrana.