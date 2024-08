Jornades per a l'excel·lència.

Les Jornades per a l’excel·lència celebraran per tercer any consecutiu una sessió prèvia a Andorra el 19 de setembre a la Massana. L’onzena edició se celebrarà a Esterri d’Àneu, al Pallars Sobirà, el 4 i 5 d’octubre sota el títol Joventut al Pirineu: projecte vital i professional.