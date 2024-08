L’amo del gos que en va mossegar un altre no paga multa per les lesions

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’incident protagonitzat per dos gossos al carrer de les Lloses d’Andorra la Vella dilluns passat ha suposat una multa de 180 euros per al propietari de l’animal de raça potencialment perillosa, que va acabar mossegant l’altre ca. L’atestat dels banders ha acabat concloent que l’única falta imputable al propietari del gos és que no dugués morrió –quan la llei obliga per a aquestes races–, però que no ha de ser sancionat per la queixalada perquè la seva mascota no tenia intenció d’atacar, que va actuar perquè l’altre gos el va molestar. Diferents testimonis haurien corroborat aquesta versió als banders. L’amo de l’animal no ha hagut d’abonar, per tant, els 300 euros que hauria suposat la mossegada però sí els 300 de saltar-se l’obligació de portar el gos amb morrió. Però com que ha abonat la multa de manera voluntària i dins del termini previst a la normativa s’ha estalviat un 40% i, per tant, només ha hagut d’assumir 180 euros.