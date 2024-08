Cooperació amb Catalunya per prevenir sobre els incendis de sisena generació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra organitzarà una taula rodona per tal de posar en comú coneixements i bones pràctiques a l’hora de prevenir i fer front als incendis de sisena generació, uns incendis capaços de modificar les condicions meteorològiques de la zona afectada per les flames i el seu entorn més immediat. Aquests fenòmens són focs ràpids i agressius que arrasen al seu pas, en què les flames poden superar la velocitat de sis quilòmetres per hora, fet que suposa entre sis i dotze vegades la velocitat d’un incendi a l’ús.

La taula rodona, que durà per títol Incendis de sisena generació, una amenaça compartida i tindrà lloc dijous 12 de setembre a les 19 hores a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria, ajuntarà experts catalans i andorrans, tant des del vessant dels bombers com dels professionals de l’enginyeria forestal.

Aquest acte servirà per commemorar la Diada de Catalunya al Principat d’Andorra, la primera que organitzarà la delegació de la Generalitat al país des de la seva obertura, l’any passat.

La tria de la temàtica no és casualitat, ja que aquest estiu s’ha signat un conveni de col·laboració entre els bombers de la Generalitat i els bombers d’Andorra en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.