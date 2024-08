La CEA proposa una terminal andorrana a l’aeroport de la Seu

Una terminal andorrana a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell per fer les gestions pertinents i evitar haver de passar la duana després d’aterrar. Aquesta va ser una possibilitat que el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va plantejar a la Diada d’Andorra a la Universitat Catalana d’Estiu. La idea que va explicar Cadena va consistir en el fet que els passatgers dels vols en direcció cap al Principat que arribin a la Seu poguessin realitzar els tràmits fronterers en una zona habilitada al mateix aeroport per després agafar un tramvia directe fins a Andorra, sense parades i evitant passar pels controls fronterers.

Aquesta opció “donaria més autonomia al país”, segons va explicar Cadena al Diari, “però caldrien molts estudis econòmics per veure si compensaria una inversió així”, ja que el volum de persones que viatja de l’aeroport a Andorra podria no justificar el cost de la idea que va plantejar el director de la CEA. A més, també faria falta la voluntat política del govern i de l’executiu espanyol perquè haurien de col·laborar per ultimar les instal·lacions necessàries per unir l’aeroport amb el Principat i habilitar la zona on es poguessin fer els tràmits de duanes.

Una alternativa més viable econòmicament, però que restaria sentit a la terminal andorrana, seria connectar el tramvia amb una parada a la Seu d’Urgell. No obstant això, aquesta variant obligaria els viatgers que es dirigissin al Principat a passar el control de la duana igualment en haver realitzat una aturada anterior, va explicar Cadena, que va remarcar la complexitat de la iniciativa i com seria de difícil executar-la en el panorama actual.