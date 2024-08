La CASS contracta una empresa de treball temporal per reforçar l'atenció al públic

L’edifici on hi ha la seu de la CASS.Fernanco Galindo

El consell d'administració de la CASS ha acordat l'adjudicació del concurs públic nacional per la contractació dels serveis a l'empresa de treball temporal Avança Activa per contractar quatre treballadors per l'Àrea d'atenció al Públic de la CASS.

En l'última reunió del consell s'han dut a terme altres acords, com ha estat el cas de la licitació d'un concurs públic nacional per a l'adquisició d'una plataforma "Virtual Desktop Infrastructure". Respecte a les adjudicacions, l'empresa VASS ha estat la seleccionada per portar a terme l'adquisició i implantació d'una solució de programari. Mentre que en l'àmbit electrònic, la CASS ha adjudicat els lots a diverses empreses, els lots 1,3,5 i 6 s'han adjudicat a R&G I, el següent lot, el número 2 s'ha adjudicat a l'Oficina Jet Ofijet, i finalment el lot 4 ha estat per a l'empresa Serveis Microinformàtics Catalunya, SA.

Finalment, l'empresa Azahara Jurado Arquitecta ha estat la seleccionada per portar a terme els serveis d'arquitectura i enginyeria dels treballs d'elaboració del projecte d'obra i d'execució de diverses modificacions de la CASS.