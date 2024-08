Treballs a l’RN-22 de dos mesos que n’afectaran la circulació

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Noves afectacions a l’entrada de vehicles al país per la carretera francoandorrana. El departament de Mobilitat va informar ahir d’un seguit de diverses afectacions viàries que tindran lloc a la carretera del sud de França RN-22 que connecta l’Hospitalet-près-l’Andorre amb el Pas de la Casa durant dos mesos, entre les dates que comprenen del 2 de setembre al 30 d’octubre. El motiu d’aquestes afectacions és per obres a la via, concretament, les autoritats franceses posen en relleu que els treballs aniran des de la Croisade fins a la rotonda d’accés al túnel d’Envalira, i que s’allargaran tot aquest temps.