Una petita topada provoca retencions a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella

Una petita topada entre vehicles ha provocant retencions a l'avinguda Salou, davant l'estadi comunal en sentit nord, d'Andorra la Vella aquest matí. El xoc, de poc impacte, ha ocorregut a les 8 hores i no ha necessitat la intervenció de la policia ni de bombers. El servei de circulació comunal ha estat netejant la via, fins al voltant de les 9.15 hores del matí, quan s'ha restablert el trànsit de manera normal. Les retencions no han superat el quilòmetre, i a les 9.30 hores, el trànsit ha tornat a ser fluid.