Hospitalitzada una turista per un cop de banya d'una vaca al Pas de la Casa

Una turista de 49 anys va resultar ferida ahir a la tarda a causa d'un cop de banya d'una vaca al Pas de la Casa. La dona va necessitar el trasllat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, i va haver de ser intervinguda d'urgència a quiròfan a causa de les ferides provocades per l'atac de l'animal. Des de l'hospital informen que la ferida és profunda, però no es troba en estat greu, tot i que s'haurà de passar una dies a l'hospital. L'avís que va rebre la policia a les 19.50 hores de la tarda va venir provinent del SUM, amb el requisit de fer l'acompanyament amb helicòpter per traslladar la persona ferida a l'hospital.

L'accident, segons apunta el cos policial, podria haver tingut lloc a la zona francesa del Pas de la Casa, a l'altra banda del riu L'Arieja. La dona, que anava acompanyada de la seva família, hauria estat fent fotografies prop de la vaca quan aquesta la va atacar. L'incident està sota investigació, tant per identificar la vaca com el vaquer, que podria ser d'origen francès.