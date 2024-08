La Fiscalia eleva a dos anys ferms la petició de pena per al jove del cànnabis terapèutic

Quatre anys de presó, dos de ferms i dos condicionals. Aquesta és la pena que la Fiscalia vol imposar a l’home que va ser enxampat a la frontera amb 565 grams de CBD el 30 de setembre del 2023. Des de llavors, el jove ha estat tancat a la presó de manera preventiva per evitar una possible fuga que, segons el tribunal instructor del cas, hi havia el risc que es produís.

En un principi, el Ministeri Fiscal va oferir al jove la possibilitat de tancar l’assumpte mitjançant una ordenança penal, o judici ràpid, a través de la qual el detingut acceptava la seva culpa i era condemnat a 10 mesos de presó i set anys d’expulsió del país. Aquesta opció va ser rebutjada pel jove, que va voler “defensar la seva innocència del delicte que se li imputa, essent aquest el seu dret constitucional”, segons va apuntar l’advocat de l’acusat en el recurs que van presentar al Tribunal Constitucional (TC) el 29 de juliol passat per demanar el seu alliberament abans del judici. En cas d’haver acceptat el judici ràpid, l’advocat va recordar al text que a hores d’ara el seu representat ja estaria en llibertat i més tenint en compte “els beneficis penitenciaris existents”.

Un altre punt que va destacar el lletrat al recurs és el grau de toxicitat que va presentar la mostra de CBD comissada –un 0,3%–, ja que l’OMS considera que els productes cannàbics amb aquest percentatge de THC, la part nociva de la droga, no haurien d’estar inclosos a la llista 1 de la Convenció d’estupefaents del 1961 en la qual països com Espanya o Andorra es basen per classificar quines substàncies són il·legals. Entre les indicacions de l’OMS i altres exemples de jurisprudència internacional que exposa l’advocat, la conclusió a la qual arriba és que “el percentatge mínim de THC no entraria dins de la definició d’estupefaent” i, per tant, no es compliria el tipus penal que s’atribueix “al meu representat, motiu pel qual roman actualment en presó preventiva”.

El tercer argument de pes que es va plantejar al TC és que si es té en compte el 0,3% de THC, significaria que dins dels 565 grams de CBD només es trobarien 1,69 grams de material psicoactiu. Això es planteja perquè la llei preveu que la pena màxima per quantitats petites de cànnabis és de dos anys de presó i una multa equivalent al doble del preu del producte confiscat. Per tant, el temps de presó provisional del noi (11 mesos) podria excedir una possible condemna mínima que s’hauria pogut aplicar en un cas similar tenint en compte la petita quantitat de substància tòxica que duia el jove dins dels 565 grams de cànnabis medicinal que se li va requisar.

A falta d’una resposta del Constitucional que dicti si el noi podrà passar el temps abans del judici a casa, el detingut i el seu entorn romanen en espera de conèixer la data del judici, que serà, com a mínim, al mes d’octubre, tenint en compte les dates programades fins ara pel Tribunal de Corts. El que ja s’ha presentat són les qualificacions provisionals. La defensa de l’acusat hi apunta que el delicte de tràfic pel qual es demanen quatre anys de presó al jove no és correcte, ja que “el producte de CBD que fou incautat al meu patrocinat no reuneix els requisits legals del tipus penal de l’article 281 del Codi Penal i, per tant, no pot ser considerat droga tòxica”.

A la qualificació també aporta la que serà la prova testifical, que inclou diversos professionals del cànnabis del país, així com testimonis que poden acreditar que el producte pel qual es va arrestar el jove es podia adquirir de manera fàcil i legal a Andorra fins que el Govern va endurir les mesures contra els comerços cannàbics arran del rebombori que va despertar el cas en qüestió.

CRONOLOGIA

30/09/2023

El jove és aturat a la duana amb 565 grams de cànnabis medicinal dins del vehicle i és arrestat i traslladat a les dependències de la policia.

27/04/2024

L’acusat presenta un recurs d’empara per tal que se’l posi en llibertat, ja que en aquest moment fa set mesos que es troba privat de llibertat.

10/05/2024

El raonador del ciutadà denuncia la situació del noi i el cas arriba a la política per regular el comerç de CBD, però la majoria acaba bloquejant el tema.

29/07/2024

La defensa de l’acusat eleva la petició de llibertat del jove al Constitucional per intentar que surti en llibertat provisional abans de la celebració del judici.

13/08/2024

Es presenta la qualificació provisional en què la defensa exposa els arguments per demanar l’absolució i presenta la prova testifical que intervindrà al judici.