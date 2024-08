Els reptes de futur dels joves serà el punt principal de les Jornades per a l’excel·lència

Conxita Marsol en la cloenda de les últimes jornades per l'excel·lènciaArxiu

Les Jornades per a l’excel·lència celebraran per tercer any consecutiu una sessió prèvia a Andorra gràcies a la ja consolidada relació de l’organització d’aquest esdeveniment del Pirineu amb el Govern

d’Andorra. Enguany, les Jornades se centren en el futur dels joves al Pirineu i a Andorra, i es pretenen identificar els reptes comuns que afronta la joventut i analitzar les iniciatives que s'estan duent a terme a diferents nivells europeus per fer-hi front.

El pròxim 19 de setembre a les Fontetes de la Massana i a partir de les

19.00 hores tindrà lloc una taula rodona que comptarà amb la participació de Matías Rubio, membre del Consell Consultiu sobre Joventut del Consell d’Europa, que farà una anàlisi comparada dels reptes dels joves a escala europea i explicarà les iniciatives del CE per la joventut; d’Idoia Arauzo, coordinadora de la Unitat de Desenvolupament i Dinamització dels Pirineus de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), que repassarà els desafiaments dels joves a l'àrea pirinenca; de Lisa Cruz, presidenta del Fòrum de la Joventut d’Andorra, que exposarà les principals dificultats i oportunitats dels joves andorrans, i d’Anton Òdena, cofundador & CEO en Montpackers.com, que parlarà sobre l'emprenedoria al Principat.

L’onzena edició de les Jornades per a l’excel·lència se celebraran a Esterri d’Àneu, al Pallars Sobirà, els dies 4 i 5 d’octubre sota el títol “Joventut al Pirineu: projecte vital i professional”. La finalitat és respondre a la pregunta sobre com podem fomentar l'emancipació, el creixement personal, social i professional, així com el benestar dels

joves al Pirineu.