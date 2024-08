La Confederació Empresarial es planteja la creació d’un polígon industrial a l’Arieja

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), integrada pel president, Gerard Cadena, el director de la patronal, Iago Andreu-Sotelo, així com pel responsable de relacions internacionals, David Fraissinet, va participar dilluns i dimarts a París a la sisena edició de la REF (Rencontre des Entrepreneurs de France). La participació de la patronal va girar al voltant d’aportar idees per reequilibrar la balança comercial amb els països veïns, “que actualment està molt orientada cap a Espanya i volem aconseguir més trànsit comercial amb França”, segons va explicar Cadena al Diari.

Una de les idees que van sorgir va ser una proposta que ja fa anys que sona: la implementació d’una àrea econòmica especial Andorra-Pirineus. Aquest espai podria servir per crear una mena de polígon industrial a l’Arieja on es poguessin instal·lar empreses per “afavorir l’activitat logística i industrial, tenint en compte que hi ha molt poc sòl disponible dins d’Andorra per a aquesta finalitat”, va explicar Andreu, que va afegir que aquesta proposta permetria l’arribada de companyies amb la base legal al país, però amb les instal·lacions a l’estranger. Andreu va remarcar també que l’àrea econòmica hauria d’aportar valor tant a Andorra com a França i que en cap cas hauria de servir per “canibalitzar els negocis ja existents a la zona” a causa dels tipus impositius favorables que podrien anar lligats amb el fet d’operar a Andorra.

El polígon industrial també podria ajudar amb la logística els veïns del nord. Actualment, “molts productes van des de París fins a Barcelona, per després arribar al Principat”, segons va apuntar el president de la patronal, però una zona industrial que connecti amb les línies de trens de mercaderies podria servir per facilitar que els productes francesos arribin directament a Andorra per carretera i equilibrar més la balança comercial.

La viabilitat d’aquesta idea “és molt complexa, depèn de la voluntat política i requereix molts estudis econòmics”, va apuntar Andreu, que va afegir que potser seria més fàcil d’aplicar en el cas que l’acord amb la Unió Europea prosperés gràcies a les sinergies que es crearien, però que ara com ara és un tema que, tot i que se n’hagi parlat al llarg dels anys, es troba molt lluny de ser una realitat.