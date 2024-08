Un camió bolcat bloqueja durant cinc hores al matí la carretera dels Cortals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió bolcat va bloquejar ahir durant cinc hores al matí el trànsit en el primer quilòmetre de la carretera dels Cortals d’Encamp. El vehicle pesant va patir l’accident poc abans de les nou del matí i no va poder ser retirat fins pels volts de les dues de la tarda, obligant a tallar la circulació de la via i a reconduir el trànsit per un pas alternatiu, tal com va informar el comú encampadà a través de les xarxes socials.

La policia va rebre l’avís, provinent del servei de circulació de la parròquia, poc després de les nou del matí i es va traslladar al lloc dels fets, on també hi havia els bombers, que van dur a terme la neteja de la calçada mentre esperaven l’aribada de la grua que pogués retirar el camió que impedia el trànsit en ambdós sentits de la marxa. El tall va provocar retencions de menor afectació, ja que el servei de circulació va anar deixant pas a vehicles petits en tandes. Encara es desconeixen les causes de l’accident, en què el camió hauria bolcat i perdut la càrrega de terra.