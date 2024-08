Un autobús a Ordino s'encasta contra el museu postal d'Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un autobús de la línia 6, que arriba fins a Ordino, ha patit un accident aquest matí a la primera parada d'aquest recorregut, a la rotonda de davant de l'auditori nacional d'Andorra, a la parròquia d'Ordino. Les causes de l'accident s'estan investigant, l'autobús ha xocat amb el museu postal d'Andorra, i des del servei comunal d'Ordino confirmen que no hi hauria ferits. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat l'únic agent que es troba avui a la parròquia.